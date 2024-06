Due vittorie in altrettante partite di preparazione a Euro 2024 per l'Olanda che, dopo aver travolto il Canada 4-0, copia e incolla il risultato contro l'Islanda. Allo Stadion Feijenoord 'De Kuip' di Rotterdam, gli Orange passano in vantaggio al 23' grazie alla bella intuizione di Joey Veerman che pesca in area Denzel Dumfries (in campo 76 minuti), bravo a spondare per il tocco facile facile di Xavi Simons. Il raddoppio è firmato da Virgil van Dijk, che porta a casa anche la soddisfazione del secondo clean sheet in pochi giorni facendo coppia in difesa con Stefan de Vrij (90' per lui). Il tris lo cala Donyell Malen, Wout Weghorst mette la ciliegina sulla torta nel recupero.

A Varsavia, la sfida Polonia-Turchia, che ha messo di fronte i due numeri 10 interisti Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu, è finita 2-1 per i padroni di casa: dopo il botta e risposta Baris Yildiz-Swiderski, in gol ma poi infortunatosi al pari di Robert Lewandowski, il punto definitivo l'ha messo a segno il romanista Nicola Zalewski allo scoccare del 90'. Tornando ai nerazzurri, il futuro centrocampista di Simone Inzaghi è rimasto in campo 45', in una staffetta prevista all'intervallo con Jakub Moder. Settantuno minuti, invece, per Calha, richiamato in panchina da Vincenzo Montella per far posto allo juventino Yildiz.

