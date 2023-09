"Non ho fatto due, ma tre assist". Comincia con questa battuta l'intervista rilasciata da Denzel Dumfries a NOS, a margine di Olanda-Grecia 3-0, partita in cui l'interista è stato assoluto protagonista ispirando il tris Orange con tre passaggi decisivi, anche se sul primo ci ha messo lo zampino un giocatore avversario. "La palla del terzo gol è andata a Wout (Weghorst, ndr), è stata più fortuna che bravura", ha ammesso ridendo l'ex PSV riferendosi allultima 'assistenza.

Funziona, per ora, il 4-3-3 dell'Olanda, una trasformazione tattica ch si è rivelata particolarmente adatta a Dumfries: "Penso che abbiamo visto che possiamo fare bene con questo sistema, ma spetta all'allenatore della nazionale continuare a giocare in questo modo. Mi sono sentito bene oggi (ieri, ndr), siamo riusciti a imporre il nostro gioco all’avversario e questo ci dà fiducia per continuare”.