Grazie al successo per 2-0 contro il Qatar, l'Olanda ha chiuso la terza giornata del Gruppo A dei Mondiali 2022 qualificandosi agli ottavi di finale. Un traguardo importante per Denzel Dumfries, che ha voluto festeggiare il primo obiettivo raggiunto dagli Oranje sui suoi profili social: "Il nostro viaggio al Mondiale continua! Grazie per il supporto di stasera", scrive l'interista su Instagram.

Pronti anche i complimenti dell'Inter per l'ex PSV e Stefan de Vrij: "Congratulazioni a Dumfries e De Vrij per il passaggio di turno con l'Olanda ai Mondiali in Qatar", scrive il club nerazzurro.