Il Milan non chiude ancora le porte ad una possibile collaborazione con l'Inter sul fronte stadio. È quanto assicura Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, durante la lunga chiacchierata con Calcio e Finanza in cui conferma la notizia emersa in settimana in merito ad una chiamata fatta al presidente nerazzurro Steven Zhang per capire se ci potesse essere convergenza sul nuovo impianto: "Sono totalmente pronto a costruire da solo lo stadio del Milan, ma sono aperto a valutare anche altre opzioni, senza escludere una potenziale collaborazione con l’Inter", le parole dell'americano.

