Anche per Walter Novellino l'Inter vista ieri contro l'Udinese merita un voto positivo. Questa la sua analisi ai microfoni di Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati': "L'Inter ieri si merita un 6,5, mi sembra in una buona forma. Romelu Lukaku è quello che sorprende di più, cerca sempre l'appoggio e non attacca più gli spazi. Fossi in Simone Inzaghi io farei giocare il belga e Henrikh Mkhitaryan contro il Porto"