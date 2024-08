Non solo l’operazione che ha portato Oaktree a diventare proprietaria dell’Inter, Tifosy Capital & Advisory è stato advisor del fondo californiano anche nella cessione della partecipazione dell’87% dello Stade Malherbe Caen a Interconnected Ventures (ICV), società di investimento fondata dall'asso del Real Madrid Kylian Mbappé.

"Il Caen è stato acquisito da Oaktree nel 2020 e, insieme all’azionista di minoranza e presidente Pierre-Antoine Capton, Oaktree ha investito tempo e risorse significativi per professionalizzare l’organizzazione e per stabilizzare e migliorare le prestazioni sportive attraverso la promozione di giovani giocatori. La vendita ora a ICV (la società di investimento fondata da Kylian Mbappé) segna un passo significativo nello sviluppo strategico del Club dopo il successo del mandato di Oaktree - si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina LinkedIn -. Tifosy Capital & Advisory ha agito come consulente finanziario esclusivo per Oaktree Capital Management. Il team di Tifosy che ha consigliato sulla transazione includeva Fausto Zanetton, Tommy Aylmer, Marco Re, Maxime Budin, Javier V. e Sara Pedrotti".