Alessandro Nesta, oggi allenatore del Monza, ha parlato di Ronaldo il Fenomeno ai microfoni di Prime Video, definendolo l'avversario più forte mai affrontato sul rettangolo verde di gioco.

"Lui è andato oltre tutti. Io ho giocato con Messi, contro Messi, contro Cristiano quando era giovane, a Real Madrid, a Manchester. Quella sera lì di Lazio-Inter (finale di Coppa Uefa, ndr) è stato un incubo - le sue parole -. Una finale senza senso, nel senso che l'Inter era normale, aveva buoni giocatori, aveva Zanetti, aveva altri. E poi c'era quello lì che quando prendeva palla accendeva tutto. Follia. Una cosa impressionante. L'abbiamo minacciato durante la partita, adesso ti spacchiamo in due e lui rideva. Gli dicevi: 'Adesso ti entro eh' perché faceva qualche giochino sul 3-0. Mai preso, neanche a calci l'ho preso. Ci ha amazzato, però sono uscito con grande dignità".

"Ho detto che era troppo forte per me e che non ero capace di fermare uno così forte - ha poi aggunto -. Se tu vuoi pesare le carriere, Messi ha avuto la carriera migliore. Però se ti beccano la partita secca, beh questo qua è peggio, questo è peggio. Poi rideva sempre, con quel sorriso, lo guardavi. Mi arrabbiavo forte, però io ho avuto sempre un gran rispetto. Poi Ronaldo ragazzo super, ragazzo con cuore grande".