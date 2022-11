Ci stava un rigore per l'Inter a inizio partita quando il tiro di Barella è stato respinto dalle braccia alte di Mané. "L’attaccante del Bayern muove le mani a protezione del viso ma in maniera innaturale, verso l’alto. Decisione per niente facile e soggettiva, tanto è vero che Kruzliak, richiamato dal Var Higler, resta davanti al monitor almeno tre minuti. Probabilmente era rigore, ma alla fine l’arbitro concede solo il calcio d’angolo ai nerazzurri", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Un episodio che avrebbe cambiato il corso del match senza alcun dubbio.