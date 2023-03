Il primo tempo dell'arbitro Marinelli in Spezia-Inter viene definito "non sufficiente" da La Gazzetta dello Sport. Il primo episodio che indirizza il giudizio si ha dopo appena 9', quando il direttore di gara, posizionato non al meglio, è convinto che Caldara abbia preso il pallone e lascia scorrere l’azione: l'impatto è invece pieno con la caviglia di D’Ambrosio, "quasi al limite del rosso - si legge -. Ebbene: passano 4’ fra controllo, richiamo al Var e visione completa per un’entrata che, vista una sola volta al video, non lascia discussioni. Il primo tempo del direttore di gara («Giocare», dice, dopo una reiterata trattenuta di maglia di Bastoni a Nzola lunga quattro falcate; solo 2’ di recupero) non è sufficiente".