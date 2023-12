Sono due gli episodi da moviola sottolineati dal diesse del Napoli dopo la partita come ricorda la Gazzetta dello Sport. Sull'1-0, a inizio azione, contatto dubbio tra Lautaro e Lobotka: Massa è vicino e lascia correre, il VAR non interviene con l'arbitro in pieno controllo dell'azione da valutare live.

Poi il secondo episodio riguarda il contatto in area interista tra Acerbi e Osimhen a inizio ripresa: l'intensità non sembra tale da giustificare un rigore secondo la Gazzetta. E il VAR ancora non può intervenire.