Per la Gazzetta dello Sport, è molto dubbio il rigore assegnato all'Inter (e sbagliato da Calhanoglu). E così - per la rosea - Mariani macchia la sua prestazione a San Siro. "Non sembra fallo di Anguissa su Dumfries, il contatto è leggero, ma il Var non può valutare l’intensità".

C'era certamente, invece, il rigore a inizio secondo tempo per la mano di Olivera con Lautaro lanciato verso Meret. Ma qui la Gazzetta sembra non percepire l'esatta dinamica dell'accaduto: "Non è rigore il tocco casuale di mano di Olivera in area". La rosea parla di "tocco casuale" come se questo fosse un parametro dirimente, quando è noto a tutti come la volontarietà sia stata cancellata da anni nel regolamento...

