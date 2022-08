Alla vigilia della supersfida che metterà di fronte la sua Roma alla Juve, José Mourinho ha minimizzato la questione della nota avversione del tifo bianconero nei suoi confronti, soprattutto alla luce del suo passato interista: "Se sento questa partita più di altre? No. E' lo sport, non voglio rendere la cosa più grande di quella che è - le parole del portoghese -. Ho vissuto la stessa routine e vigilia di sempre, non è niente di speciale. Sono andato tante volte a giocare a Torino, quando guidavo l'Inter o il Manchester United. Quella di domani è una gara a parte, non c'è connessione né col passato né col futuro".