Non le sembra esagerato il 'cinema' da Milano su Lukaku? È stato incalzato così José Mourinho durante la conferenza post-partita con lo Slavia Praga, provocazione alla quale lo Special One replica: "Io parlo solo di noi. Parlare di noi è dire che andiamo a Milano a giocare una partita contro la squadra più forte d'Italia. Non so se il mio amico Max, o Rudi, o Pioli la pensi diversamente da me. Ma la mia opinione è che loro sono più forti. Già questo è un livello di difficoltà altissimo. Non possiamo pensare ad altro che ad andare lì a giocare. Noi abbiamo una piccola squadra con tanti problemi, loro hanno giocato martedì. Ma andremo lì a giocare e basta, lottando per un risultato".

Sulla fortuna che può servire domenica:

"Non sono scaramantico, penso sempre che la squadra è più forte quando siamo tutti, allenatori e giocatori. Purtroppo questa stagione non ricordo una sola partita con tutti. Non ricordo una partita con Renato, Pellegrini, Mourinho, Lukaku, Dybala. Quando non c'è uno di questi giocatori siamo già in difficoltà, quando non c'è l'allenatore, il lavoro che noi facciamo da due anni e mezzo ci fa crescere tutti insieme. Quando non sono in panchina sono comunque fiducioso. Ma scaramantico no. Per qualche idiota che pensa che sia felice di non andare in panchina domenica, allora è veramente un idiota".