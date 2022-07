Icardi, Dybala o Suarez? Domanda che mette sull'attenti l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, che con la sua risposta data a Sportitalia fa drizzare le orecchie anche all'Inter in ottica Andrea Pinamonti: "Vedremo, non rispondo, molto probabilmente arriverà una punta, ma forse anche due. Chi fa mercato deve stare zitto, chi parla di mercato può sbizzarsi. Un contatto con Suarez? Non ricordo, non confermo nè smentisco (ride, ndr). Quel che è certo è che mi sono arrivati centinaia di messaggi dagli agenti. Siamo una neopromossa anomala, ci chiamano per proporci tanti giocatori, anche molto forti. Nessuno ci ha mai detto di no, tutti vogliono venire al Monza di Berlusconi".