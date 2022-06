Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli ha parlato oggi ai microfoni di TuttoMonza.it, soffermandosi anche sul rapporto sempre più solido che si sta instaurando con l'Inter. A specifica domanda infatti, il ds ha risposto: "L'asse con l'Inter c'è sempre stata, fin dalla serie C. Il dottor Galliani ha un ottimo rapporto con l'Inter e questi sono tutti giocatori molto forti. Abbiamo già riscattato Di Gregorio e ora ci concentreremo sul tentativo di riscattare Pirola. Mi fermo alle operazioni già avviate, sul resto non posso dire nulla. Ranocchia? Un grande giocatore, un bravo ragazzo, ci ho anche giocato insieme e lo conosco bene. Pinamonti? Come dicevo prima, non c'è ancora nulla di definito".