La prospettiva di affrontare l'Inter al Mondiale per Club fa impazzire di gioia Oliver Torres. L'ex giocatore del Porto, oggi punto di riferimento del Monterrey, commenta così per DAZN il sorteggio di ieri di Miami: "È un gruppo molto bello. Ieri ho detto a mio fratello che volevo giocare contro Inter e River Plate. Volevo giocare contro squadre contro cui non avevo mai giocato prima. Non ho mai giocato contro l'Inter e il River è una squadra storica".

