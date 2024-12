In attesa del sorteggio dei gironi del Mondiale per Club in programma giovedì a Miami secondo quanto riportato dal profilo di CAZE TV ci sarebbero già nuovi dettagli sulla suddivisione delle 32 squadre che si sfideranno la prossima estate negli Stati Uniti. Le squadre, infatti, dovrebbero essere suddivise in otto gironi da quattro sulla base della fascia d’appartenenza. Per quel che riguarda la Juventus e l’Inter, i due club italiani sembrano destinati alla seconda fascia, mentre della prima faranno parte le migliori per ranking dell’Europa e del Sud America.

Questa la potenziale composizione delle quattro urne:

FASCIA 1: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo

FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Monterrey, León, Wydad Casablanca, Boca Juniors, Botafogo

FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, Seattle Sounders, Inter Miami, Auckland City, MamelodiSundowns, Pachuca.

