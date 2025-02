Henrikh Mkhitaryan parla ai microfoni di SporTv della prova contro la Juventus. "Ovviamente dovevamo sfruttare le occasioni. Abbiamo pagato non averlo fatto. E' mancato il gol per sbloccare la partita, perché nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e anche nel secondo, pur creando meno", dice l'armeno.

"Non meritavamo di perdere, ma dobbiamo abbassare la testa e continuare a lavorare. - aggiunge - Ovviamente c'è sempre spazio per migliorare. Se vogliamo vincere lo scudetto dobbiamo vincere queste partite. Non possiamo rilassarci e pareggiare o perdere queste partite".