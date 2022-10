Nella sua intervista ad Amazon Prime, Henrikh Mkhitaryan parte da Fiorentina-Inter per un'analisi più approfondita. "E' stato un momento molto emozionante che rimarrà nella mia memoria - dice l'armeno - Ho pensato che dovevo andare fino alla fine anche quando ho visto che la palla di Barella non era perfetta. Ho segnato e penso che possiamo continuare a vincere le partite, non all'ultimo minuto ma prima. Con questa emozione dobbiamo prepararci nel modo migliore per il Viktoria Plzen. Brozovic? Un'assenza importante, abbiamo fatto di tutto per giocare senza di lui. Abbiamo cominciato a vincere e con lui saremo ancora più forti. Lo stiamo aspettando, è fondamentale per la squadra. Ci troviamo molto bene coi compagni, lottiamo per lo stesso obiettivo e vogliamo vincere tutte le partite. Ansia? No, siamo giocatori con esperienza e sappiamo come giocare. Andremo in campo al 100% per vincere questa partita".