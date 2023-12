"Speriamo di fare una buona partita stasera e di vincere perché è importante per il nostro percorso" ha detto Henrikh Mkhitaryan a Inter TV prima del fischio d'inizio di Lazio-Inter.

L'armeno che va come un treno come ti definiscono itifosi. Anche Inzaghi non fa mai a meno di te, come fai?

"Io faccio quello che posso fare e ciò che il mister mi chiede. Faccio di tutto per aiutare compagni e squadra e spero di fare sempre di più".

