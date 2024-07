Diego Milito, presente alla partita di Operazione Nostalgia, ha parlato a Sportitalia: "Una bellissima giornata, un grandissimo piacere essere vicino ai tifosi. Un piacere essere con grandi amici qui a Novara. Inter? Mi aspetto una squadra protagonista come quest'anno. Ha i valori per vincere, da Lautaro mi aspetto il massimo perché è un grandissimo campione. Argentina? Sulla buona strada per vincere la Copa America, ma è dura e ci sono sempre grandi squadre. Non bisogna sottovalutare nessuno".

Battuta finale su Valentin Carboni: "Ho grande stima, ha grandi valori per diventare un grande campione. Lo conosco".