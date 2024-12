Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Scaroni ha espresso il suo personale auspicio per il 2025 del Milan: "Dobbiamo impegnarci per vincere e migliorare la classifica, anche perché vogliamo vedere l’Inter più da vicino in classifica", ha dichiarato il presidente del club rossonero. Che, a proposito delle discusse dichiarazioni del proprietario del club Gerry Cardinale sulla bancarotta dei cugini, ha fatto una doverosa precisazione: "Cardinale, da uomo di sport e non solo businessman, faceva riferimento alla passata proprietà, non certo al club nerazzurro. E' evidente che fuori dal campo c’è stima e c’è una collaborazione leale con l’Inter, figuriamoci se possiamo non avere rispetto: condividiamo lo stadio da sempre e assieme stiamo lavorando per costruirne uno nuovo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!