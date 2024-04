Milan-Inter, un derby... Mondiale. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il match di lunedì sera che vale il primo match point Scudetto per la squadra di Simone Inzaghi sarà trasmesso dai 70 broadcaster titolari dei diritti in circa 200 Paesi o territori di tutto il pianeta. Una platea globale con molti broadcaster che non si limiteranno a utilizzare il segnale, prodotto come al solito dalla Lega Serie A, ma manderanno sul posto anche i loro giornalisti: almeno otto le tv estere che coprono Europa, Emirati e Usa presenti a San Siro, nello specifico beIN Sports France, Canal Plus International, Abu Dhabi Media, Eleven Sports Poland, Cbs, Ziggo Sport, TNT Sports e Setanta Sports. Esaurita la tribuna stampa.

DAZN, che trasmetterà la partita in Italia, si gioca la carta Filippo Inzaghi, fratello del tecnico dell'Inter ed ex bomber rossonero; sarà lui lo special guest durante il prepartita e il postpartita del derby. Con lui Diletta Leotta e Andrea Stramaccioni.