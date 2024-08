Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, ospite negli studi di Sky Sport analizza le potenzialità dell'Inter di questa stagione: "Io credo che abbiano già completato il mercato, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono stati acquisti di grande spessore e livello. Fatti poi a parametro zero come da consuetudine degli ultimi anni. È già competitiva come l'anno scorso se non meglio, perché c'è maggiore rodaggio e consapevolezza. Certo, difendere il titolo è sempre difficile perché le altre si attrezzano; lo sappiamo bene per quanto avvenuto col Napoli l'anno scorso. L'Inter è più abituata a vincere, però per me sarà un campionato avvincente. Il Milan ha preso un ottimo allenatore, la Juve per sua fortuna ha sempre avuto una proprietà che ha ricapitalizzato ma paga alcune annate a briglie sciolte. Però se completa gli acquisti di cui parlano è in corsa".

Meluso torna poi sull'addio di Zielinski al Napoli tornando ad assumersi le sue responsabilità: "Era evitabile, ho già detto che c'erano responsabilità anche mie. Sono arrivato un po' tardi e ovviamente la mia responsabilità è stata quella nella fattispecie di non intervenire in maniera più brusca per cambiare l'andamento. La trattativa con l'agente polacco era già in corso, mi rammarico di non essere intervenuto in maniera più netta perché eravamo molto vicini. La situazione era evitabile perché Zielinski rappresentava un capitale tecnico e umano molto importante per il Napoli".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!