Il portiere nerazzurro Josep Martinez presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida contro la Lazio, valida per i quarti di Coppa Italia: “Mi aspetto una partita molto combattuta contro una squadra molto affamata, sicuramente non sarà come l’ultima contro di loro dove a loro è andato tutto male e a noi tutto bene. Abbiamo davanti a noi una squadra forte, sarà una gara difficile e per noi molto importante”.

Come sta andando la tua prima stagione all’Inter?

“Mi sento bene, sono veramente orgoglioso di essere qua con questa grande famiglia. Cerco di imparare il massimo da tutti i compagni che ho e cerco di dare il meglio per farmi vedere pronto per l'aiuto della squadra”.