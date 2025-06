Galatasaray determinato a voler portare a Istanbul Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, fermo per il risentimento al soleo della gamba destra come ha evidenziato la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto nelle scorse ore il turco, rientrerà a Milano con il resto dei compagni infortunati che non faranno in tempo a recuperare per l'avventura statunitense in corso. Il ritorno in Italia dell'ex Milan renderebbe più fluida la trattativa con i Cimbom che stanno spingendo per accaparrarsi il cartellino del classe 1994.

Secondo Fotomaç il club di Istanbul è pronto a presentare un’offerta da 35 milioni all'Inter, avvicinandosi considerevolmente alla richiesta del club di Viale della Liberazione che a queste cifre aprirebbe quasi sicuramente alla cessione di Hakan.

