'Operación salida'. Dopo aver acquistato Rodrygo, Eder Militão e Luka Jovic, senza dimenticare i possibili arrivi di Eden Hazard, Mendy e Christian Eriksen alla corte di Zinedine Zidane, il Real Madrid ora deve cominciare a dare impulso alle operazioni in uscita. Ecco perché, secondo Marca, il presidente Florentino Perez conta di piazzare gli esuberi cercando di ricavare il massimo a livello economico: è il caso di Gareth Bale, Isco e Dani Ceballos, oltre a Nacho Fernandez, giocatore che piace all'Inter, almeno a quanto si vocifera in Spagna. Da non dimenticare, infine, le situazioni legate a giocatori ceduti in prestito come James, Mateo Kovacic, Borja Mayoral, Theo o De Tomás.