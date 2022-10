L'ex difensore dell'Inter Andrea Mandorlini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva esprimendosi sulla questione del 'duello' per la porta nerazzurra tra Samir Handanovic e André Onana: "Quello del portiere è un ruolo delicato. Io non ho mai alternato, sono contrario. È un ruolo troppo specifico per poter alternare l’uno all’altro. Bisogna sicuramente fare una scelta. Onana ha fatto bene nella gara di Champions League, anche dal punto di vista dell'uscita. È giovane, spavaldo e ha coraggio, ma Samir Handanovic è l'emblema di quello che è stata l'Inter. Prima o poi Simone Inzaghi deciderà".