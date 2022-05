Non segnava con la maglia del Chelsea dalla sfida di FA Cup contro il Middlesbrough, in Premier League il suo timbro mancava addirittura dallo scorso 29 dicembre contro il Brighton. Quest'oggi, però, Romelu Lukaku è tornato ad esultare per un gol, anzi per due: la doppietta del belga, realizzata nel giro di appena 120 secondi nel secondo tempo, porta il belga a quota 200 reti segnate nei campionati disputati, dei quali 47 con la maglia dell'Inter. Ma i due gol non sono bastati alla squadra di Thomas Tuchel che sotto gli occhi del nuovo proprietario Todd Boehly si sono fatti rimontare dal Wolverhampton a segno con Francisco Trincao al 79esimo e con Conor Cody all'ultimo secondo di recupero. E la faccia di Lukaku, sostituito al 91esimo da Kai Havertz, dopo il gol del pareggio dei Wolves era significativa dell'amarezza di tutta una squadra.