Ormai quasi terminata la pre-season, le squadre di Serie A iniziano a proiettarsi verso l'inizio del campionato. Tra loro c'è il Lecce, che esordirà al Via del Mare contro l'Inter. Di seguito la nota relativa all'apertura della vendita dei biglietti: "L’U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 10:00 di sabato 06 agosto 2022, saranno in vendita i biglietti per la gara del campionato di Serie A TIM 2022/2023 Lecce - Inter in programma sabato 13 agosto ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare".