Grande esultanza per Lautaro Martinez dopo la rete che regala vittoria e qualificazione ai quarti per l'Argentina contro il Cile. "Il pallone è rimasto lì e sono riuscito a coordinarmi. Queste partite sono sempre così, dobbiamo continuare con lo stesso gioco, allo stesso modo, affrontando le partite in questo modo. Saranno tutte complicate. Troviamo avversari chiusi, a volte creano linee da cinque giocatori e diventa un po' complicato, ma siamo contenti che, alla fine, siamo riusciti a prendere i tre punti, che è quello che volevamo dal inizio. La mia esultanza verso al tribuna? Perché c'è la mia famiglia. Gioco per loro, come dico sempre. Per i miei figli, per mia moglie, per mia madre, mio ​​padre, i miei fratelli, che sono quelli che soffrono. Sono felice".