"Partita epica? Sicuramente, la ricorderemo per tanto tempo perché l'Inter ha due cog***ni così. C'è tantissimo lavoro e sacrificio dietro questa qualificazione, noi non molliamo: abbiamo testa e cuore. Abbiamo sofferto in qualche momento della gara, ma possiamo ambire a grandi cose". Lautaro Martinez non usa giri di parole, quando si sofferma ai microfoni di Amazon Prime Video, per definire l'impresa dell'Inter, che si è qualificata in semifinale di Champions League dopo aver eliminato il Bayern Monaco grazie al 2-2 di San Siro.

Potete vincere tutto?

"Ogni anno pensiamo di poter vincere tutto, se no non possiamo giocare questo sport. Ringrazio lo staff, i compagni e la nostra gente, anche oggi sono stati l'undicesimo uomo".

Barcellona.

"Un grandissimo avversario, che ha tanta storia. Ci prepareremo per il campionato, poi pensieremo alla Champions".

