Dopo sei derby consecutivi, il Milan torna a vincere la stracittadina della Madonnina, battendo dopo due anni e mezzo l’Inter. Un risultato che il capitano, Lautaro Martinez commenta così a Inter TV: "Oggi non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma abbiamo approcciato male. Non siamo stati noi e quando abbassi il ritmo, giri lenta la palla non vinci le partite".

Cosa è mancato?

"Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma quando inizi male poi è difficile. Anche se siamo stati sempre in gara, ci hanno fatto un gol su palla inattiva alla fine e i derby si vincono con i dettagli. Dobbiamo migliorare tantissimo".

Come si riparte?

"Lavorando come abbiamo fatto sempre. Testa bassa e pedalare. Io per primo. Ora ci concentreremo sulla prossima partita perché dobbiamo tornare a vincere".