"Una scorta di quarto livello, con due agenti armati e una macchina per almeno sei mesi per il pm della Dda di Milano Paolo Storari". Così ha disposto questa mattina la Prefettura su richiesta del procuratore Marcello Viola "che ha ritenuto necessario che Storari, vista la delicatezza dell'indagine che sta coordinando sulle curve Nord e Sud di San Siro che coinvolge anche la criminalità organizzata, sia protetto" come riporta l'ANSA. Sara Ombra invece, anche lei titolare del fascicolo e membro della Dda, è sotto scorta già da tempo.

