Usa termini abbastanza singolari l'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus Hernanes per parlare del momento della squadra nerazzurra. A detta del Profeta, che illiustra il concetto in un video sul proprio profilo uffiicale TikTok, l'Inter soffre della "sindrome del bel ragazzo, del modello figo. Perché ha una bella faccia, un bel fisico scolpito in palestra; è intelligente e grazioso, ha le risorse economiche e una bella macchina. E pensa automaticamente che tutte le ragazze cadano ai suoi piedi e può portare a casa il risultato. Ma non è così: a volte può trovare una ragazza che voleva qualcosa in più, e così è l'Inter".

Traslando il concetto all'aspetto calcistico, Hernanes prosegue: "La squadra è veramente completa, mi fa piacere vedere come giocano. Tutti sanno quando è il momento di fare qualcosa, che sia accelerare o fare un passaggio di prima intenzione o un lancio lungo; sono bravi di testa, veloci, intelligenti. Hanno veramente tutto, ma per vincere partite così serve attitudine, serve avere il sangue negli occhi. Solo la bellezza ed essere un figo a volte non basta".

