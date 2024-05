Dopo il praticamente consumato addio di Steven Zhang al comando dell'FC Internazionale, addio che l'ormai ex presidente nerazzurro non ha ancora formalmente pronunciato, ma suggellato dal comunicato di Oaktree che ufficializza la presa di comando del club milanese, la Curva Nord omaggia il numero uno uscente.

"La Nord ringrazia il presidente Steven Zhang per il contributo dato alla storia dell’Inter, i grandi successi ottenuti e lo stile degno dei suoi più illustri predecessori - si legge nella nota pubblicata dalla Nord attraverso i canali social -. Col più profondo auspicio di rivederlo presto allo stadio al fianco dei suoi fratelli interisti, auguriamo a lui ed ai suoi cari tutto il meglio per il prosieguo della propria vita privata e professionale. La Nord esprime la più profonda speranza che chi succederà al giovane presidente sappia continuare il progetto sportivo in corso, garantendo sempre il rispetto della storia e della gente che rappresenta l’Inter a Milano, in Italia e nel mondo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!