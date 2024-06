Concretezza e cinismo: l'Italia U17 realizza una vera e propria impresa, laureandosi campione d'Europa dopo aver battuto con un 3-0 secco il Portogallo, al termine di una finale giocata in modo perfetto. Brillano le stelline degli azzurri: al minuto 7 Coletta porta avanti l'Italia, nove minuti più tardi ci pensa Camarda a siglare il raddoppio con una gran sterzata che manda al bar la difesa del Portogallo. Il tris è ancora del classe 2008 in forza al Milan dopo un bellissimo cioccolatino (solo da scartare) di Mosconi, gioiellino dell'Inter. Successo meritatissimo per l'Italia U17 (il primo della storia): i profili interessanti ci sono, ora toccherà ai club saperli valorizzare nel migliore dei modi.