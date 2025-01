È stata una Champions League trionfale fin qui per l’Inter, con i nerazzurri che dopo il successo contro lo Sparta Praga sono a un passo dalla qualificazione. Serve un punto alla formazione di Simone Inzaghi nell'ultima gara contro il Monaco per essere certa di entrare tra le prime otto e accedere dunque immediatamente agli ottavi di finale, ma con alcuni incastri particolari la squadra potrebbe staccare il pass anche in caso di sconfitta con la formazione monegasca.

La sconfitta deve essere al massimo di un gol di scarto e devono verificarsi in oltre altre variabili favorevoli per permettere all’Inter di qualificarsi

- Una tra Atalanta e Milan non deve vincere.

- Feyenoord-Lille non deve terminare con 4 gol di scarto a favore di una delle due squadre.

- Il Brest non deve battere il Real Madrid con 4 gol di scarto.

Ovviamente Simone Inzaghi non sembra intenzionato a fare calcoli: vuole sfruttare il turno casalingo per strappare al Monaco il punto che manca senza dover guardare le avversarie.

