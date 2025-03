Protagonista con la Primavera dell'Inter e fresco di esordio in Champions League. È un momento positivo per Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 e gioiello della banda di Zanchetta, ma anche per Riccardo Bia, membro della società BC Group che cura gli interessi del giocatore: "Si tratta di un'emozione forte, seguiamo Thomas da quando aveva 14/15 anni - ammette l'agente ai microfoni di Numero Diez -. È il coronamento di un sogno che ci dà tanta soddisfazione perché abbiamo la fortuna di rappresentare un ragazzo con dei valori e dei principi così importanti e questo non è all’ordine del giorno. Certamente l'ho sentito, a ridosso di martedì e mercoledì sul tardi. Il ragazzo era entusiasta, doveva ancora realizzare quanto accaduto. Le emozioni sono tante: abbiamo parlato dei tanti episodi che ti passano davanti nei momenti prima e dopo essere sceso in campo. Siamo ovviamente entusiasti, ma se è arrivato lì è merito suo e di tutte le figure che lo hanno accompagnato e aiutato in questo percorso. Questo momento rappresenta un nuovo punto di partenza".

Nelle prossime settimane no è da escludere anche un possibile esordio in Serie A: "A oggi tutto dipende dal problema fisico di Zielinski, bisogna capire quanto starà fuori. Thomas (Berenbruch, ndr) sostituisce gerarchicamente Zielinski. È difficile dire si o no sulle aspettative di esordio in campionato, anzi impossibile da pronosticare, ma ce lo auguriamo. Lui è a completa disposizione di mister Inzaghi e della squadra. Si cercherà di dare il massimo giorno per giorno".

Infine, anche un passaggio sul futuro: "Al momento è difficile capire che accadrà per lui l'anno prossimo. Attualmente deve continuare a essere tranquillo e sereno. La sua priorità è fare bene in Primavera: come ha detto nell'intervista post-partita, il suo focus è sulla Primavera e sulla Youth League. In estate vedremo che ci sarà, al momento è difficile parlare di qualsiasi cosa a riguardo. Sicuramente sarà molto importante non avere fretta di bruciare le tappe e non fare il passo più lungo della gamba".

