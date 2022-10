L'ex nerazzurro Mateo Kovacic rimane legato alla sua esperienza interista e in particolare allo stadio San Siro, lì dove ieri col suo Chelsea ha ottenuto un importante successo contro il Milan: "Amo l'atmosfera di San Siro, ho giocato qui per due anni e mezzo e penso che sia bellissimo e oggi c'era un clima meraviglioso - riporta Tuttomercatoweb.com -. Penso che tutta la squadra si sia goduta questo incontro e il risultato è stato molto buono per noi. Chiaramente il cartellino rosso arrivato molto presto ci ha aiutato molto ed è stata una grande vittoria per noi".