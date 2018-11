In occasione dell'evento Brooks Brothers, l'attaccante nerazzurro Keita Baldé - intervistato da InterTV - ha parlato del momento attuale della Beneamata: "Come sto? Bene, siamo fiduciosi. Ci stiamo allenando forte per preparare la partita di sabato prossimo. Il Frosinone? Non ci fidiamo della classifica, diamo sempre il massimo in tutte le gare: il campionato è complicato, dobbiamo restare sempre concentrati ed avere voglia di vincere".

Hai già segnato contro il Frosinone, con la maglia della Lazio.

"Firmerei perché questo riaccada, speriamo di sì. La cosa più importante sono i tre punti".

Come è stata quest'ultima settimana?

"Ci siamo allenati molto bene, in maniera intensa. Adesso si avvicinano un po' di partite complicate, ma noi siamo l'Inter, per cui dobbiamo giocarle a testa alta: abbiamo tanta voglia di scendere in campo. Siamo pronti".

