Nel post partita di Juventus-Roma, Rabiot si è concesso ai microfoni di DAZN per parlare della lotta scudetto con l’Inter. “Era una partita molto importante per noi, abbiamo visto l'Inter e potevamo accorciare. Dobbiamo continuare così, giocare con lo stesso spirito. Scudetto? Ci credevamo già, ancora di più stasera e nei prossimi mesi, è un obiettivo per me e per tutti. La strada è ancora lunga".