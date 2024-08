Intervistato da Sky Sport dopo la sfida di famiglia dell'Allianz Stadium con la Juve Next Gen, il capitano della Juventus Danilo ha mandato un messaggio a Federico Chiesa e Wojciech Szczesny, e più in generale a tutti i giocatori praticamente fuori dal progetto Thiago Motta: "Mi dispiace per loro, è una situazione non facile da gestire per nessuno. È gente con cui si è creato un rapporto negli anni, ma società e mister devono prendere delle decisioni. Su quello non parlo, io sono concentrato sulla squadra, su quelli disponibili e sull'entrare in forma il prima possibile. Auguro a loro il meglio per il futuro, è gente dallo spessore importante, abbiamo vissuto cose importanti insieme".

