Dopo il pari strappato in rimonta a San Siro contro l'Inter, la Juventus è attesa dal turno casalingo contro il Parma. Alla vigilia del match contro gli emiliani, il tecnico Thiago Motta interviene in conferenza stampa tornando anche su quanto avvenuto a San Siro: "Tutto quello fatto in maniera positiva bisognerà continuare a farlo e migliorare le cose che non sono state fatte bene. La partita rimane nel passato e la testa va al 100% al Parma. Se ci sentiamo più vicini all'Inter? In quella partita abbiamo fatto dei momenti molto bene e altri da migliorare. Abbiamo finito molto bene la partita e avendo la possibilità di vincerla. Bello spettacolo, ma rimane nel passato e pensiamo alla prossima che rimane la più importante".

La partita di domenica è stata un spot per il calcio o una gara piena di errori?

"Sono concentrato sul nostro calendario. Tutto il resto conta poco. La mia opinione è che abbiamo fatto dei momenti molto bene e altri dove dobbiamo migliorare. Dobbiamo gestire meglio alcuni momenti per rimanere in partita e portare il risultato dalla nostra parte".