In casa Juventus non c'è veramente pace. Anche oggi arriva una notizia che potrebbe sconvolgere la rosa bianconera. Nicolò Fagioli, centrocampista in forza alla squadra di Allegri, è indagato per presunte scommesse su piattaforme illegali.

Secondo quanto riportato da diversi media, la squadra mobile della Polizia sarebbe arrivata al calciatore attraverso un'indagine della Procura di Torino sulle scommesse su piattaforme online. Fagioli rischia dal minimo dell’inibizione a una squalifica di tre anni o più, oltre a un'ammenda da 25mila euro.