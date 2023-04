Ospite negli studi di Cronache di Spogliatoio in collaborazione con Amazon Prime Video, Julio Cesar si proietta al quarto di finale di Chamoions tra Inter e Benfica iniziando a descrivere i portoghesi: "Il Benfica è una squadra che conosco bene, ma la società non punta tanto sull’Europa: puntano più sul campionato portoghese - dice -. Con il Porto è una bella sfida, c’è rivalità. Per loro il campionato sarà sempre più importante, è una loro cultura".

Sulla Champions vinta con l'Inter e sulla possibile replica del percorso della squadra di Inzaghi:

"Moratti ci teneva tanto a vincere una Champions, l’avevo capito da subito e poi è arrivato Mourinho. Avevamo la pressione addosso, in tutte le partite importante senti le ‘farfalle nello stomaco’: quando un giocatore smette di sentire questo ha smesso di avere passione. Poi quando inizia la partita sei concentrato e dimentichi tutto. Il percorso dell’Inter di Inzaghi come il nostro? Penso possa farlo, nel calcio può succedere di tutto, ma vedo un’Inter verso la semifinale dopo la vittoria di Lisbona. Hanno la possibilità di arrivare in finale, puoi incontrare squadre che hai già affrontato. L’Inter ha preso un girone da fase finale e l’ha passato. Poi è chiaro che se ci dovesse essere un derby sarà molto bello, ma anche con il Napoli tutto aperto".