"Sono rimasto sorpreso da Lukaku, non mi aspettavo che volesse tornare all'Inter". Lo ha dichiarato Joe Cole, assistente tecnico delle formazioni giovanili del Chelsea nonché ex numero 10 dei Blues, in un'intervista rilasciata durante un podcast di Mirror Football. "Penso che sia chiaramente un top player, lo avevamo già visto all'opera qui da noi ed è un giocatore fantastico. Pensare che lo scorso anno sia stato fatto già abbastanza e che ci sarebbe voluto un taglio è stato sorprendente per tutti. È abbastanza giovane da poter giocare ancora a certi livelli e dimostrare di potercela fare anche in Premier League, cosa che ha già fatto, dato che qui aveva segnato già dei gol. Gli auguro tutto il meglio all'Inter - ha concluso Joe Cole -, è stato al Chelsea per due volte e i tifosi sicuramente lo avranno salutato con i migliori auguri. Magari questa scelta funzionerà al meglio per tutte le parti".