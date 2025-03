A sorpresa, Mehdi Taremi è stato escluso dalla squadra titolare della Nazionale iraniana che alle 17 italiane sfiderà gli Emirati Arabi Uniti nel match valido per la settima giornata del girone di qualificazione al Mondiale 2026. L'attaccante dell'Inter, reduce da un periodo opaco con il club, si accomoda inizialmente in panchina per decisione del ct Amir Ghalenoei, che in attacco si affida a Sardar Azmoun, Mehdi Ghayedi e Mohammad Mohebi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!