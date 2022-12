In una giornata tristissima per tutto il mondo del calcio, anche il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha voluto rivolgere un pensiero al compagno di squadra e amico Sinisa Mihajlovic: "Sinisa è stato un amico. Abbiamo condiviso tanto, trofei e giornate indimenticabili - le parole dell'allenatore dell'Inter, compagno di Miha ai tempi della Lazio -. Abbiamo lottato e abbiamo vissuto tanti momenti insieme. Siamo stati famiglia, amici, colleghi. Vivrà per sempre nei miei pensieri".