Analizzando la situazione, come ti spieghi questa involuzione sul piano del gioco e l'aumento degli errori? Manca la fame che dovrebbe essere doppia? "Assolutamente sì. Sabato abbiamo fatto passi avanti sul gioco ma non è arrivato il risultato, una cosa che spesso coincidde. Le partite sono fatte da episodi e lì dovevamo fare di più, specie sui due gol dovevamo essere più bravi".

L'anno scorso dopo i sette punti in sette partite arrivò la scintilla con la Juve. Quest'anno potrebbe arrivare col Barça?

"Questa è la speranza, sappiamo della forza dell'avversario che insieme al Manchester City è una delle squadre più forti del mondo. Ma dobbiamo fare la nostra partita, aggressivi, cercando di limitarli in attacco".

Tra Handanovic e Onana sceglierai tu di volta in volta?

"Assolutamente, sono considerati come gli altri calciatori. Secondo me stanno facendo benissimo entrambi specie in allenamento. Sono due portieri molto importanti, ho la fortuna di averli e di volta in volta sceglierò".

Sono state criticate anche le tue parole di venerdì, vuoi spiegare?

"Non ho nulla da dire. Cerco di ascoltare tutti ma poi devo fare parlare il campo. Sono allineato con proprietà e società, devo fare arrivare i risultati".